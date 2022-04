Veel gezondheidsproblemen bij arbeidsmigranten: ‘Mensen weten niet wat hun rechten zijn’

,,Door de lange werkdagen is er weinig ruimte voor sociaal contact en ontspanning”, verklaren de onderzoekers. Ze stellen dat de Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten relatief vaak grijpen naar alcohol, drugs of tabak. Harde cijfers daarover ontbreken evenwel.

Riskant, vies, hoge werkdruk

Migranten die bijvoorbeeld in de landbouw, productie of voedingsindustrie werken, hebben vaak te maken met slechte omstandigheden. Het werk dat ze doen is relatief riskant of vies, de werkdruk is hoog en huisvesting ‘laat vaak te wensen over’. Door hun lange werkdagen en een gebrek aan ontspanning raken mensen uitgeput, schetsen de onderzoekers.