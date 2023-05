Veel minder animo om voor de klas te staan, uitval lerarenopleiding groot

Toch zijn er ook lichtpuntjes te vinden in het jaarrapport. Zo is de leervertraging bij begrijpend lezen in het basisonderwijs gemiddeld genomen verdwenen, meldt de onafhankelijke waakhond. En de vertraging bij rekenen/wiskunde en spelling is verhoudingsgewijs minder groot bij leerlingen uit sociaaleconomisch zwakkere milieus dan bij andere leerlingen. ‘De inzet van scholen om achterstanden weg te werken bij de leerlingen die dat het meest nodig hebben, lijkt zijn vruchten af te werpen’, staat er.



Basisscholen geven leerlingen ook meer kansen om hogerop te komen. Kinderen krijgen steeds vaker een advies voor twee onderwijsniveaus, waarbij ze zich mogen aanmelden voor het hoogste niveau. En in de onderbouw van het voortgezet onderwijs stromen daarna alsnog veel leerlingen door of ze stapelen uiteindelijk opleidingen. Vooral leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond en leerlingen met ouders met een laag inkomen of praktische opleiding hebben baat bij deze kansen.



Dat is helaas niet het einde van het verhaal. Want deze groepen leerlingen en studenten blijven verderop in hun schoolcarrière weer vaker zitten, halen lagere examenresultaten, komen in het mbo bij gelijke kwalificatie op lagere niveaus terecht en vallen veel vaker uit dan andere studenten.



De inspecteur-generaal noemt het beeld dat opdoemt ‘zorgelijk’. Oppers: ,,Een diploma halen op het hoogste niveau is zeker niet nodig of passend voor elke leerling of student, maar er moeten geen barrières zijn om door te stromen voor wie dat wil en kan. Als die er wél zijn, belemmert dat de kansengelijkheid.’’