Veel problemen op het spoor: systeem dat storingen NS verhelpt heeft zélf storing

Video Code geel na koudste nacht van het jaar: in Twente was het -9

Het KNMI waarschuwt voor plaatselijke gladheid in een groot deel van Nederland. In het hele land, afgezien van de Waddeneilanden en de provincie Overijssel, is code geel van kracht. Volgens Weeronline werd het in Twente het koudst: -9 graden.

9:31