Veel scholen blijven maandag dicht om winterweer, ook geen noodopvang

Vanwege het winterse weer besluiten steeds meer scholen in Nederland om maandag nog dicht te blijven en het online onderwijs met één dag te verlengen. In de Randstad blijven veel scholen gesloten, ook is er geen noodopvang mogelijk. De scholen zouden juist maandag weer opengaan na een lange sluiting door de coronamaatregelen.

Zo heeft Openbaar Onderwijs aan de Amstel (22 scholen) besloten dicht te blijven. ,,Omdat onzeker is of leraren en leerlingen hun school morgen (veilig) kunnen bereiken is zojuist besloten (in samenspraak met de andere Amsterdamse schoolbesturen) dat onze scholen morgen gesloten blijven en het online onderwijs met één dag wordt verlengd voor zover mogelijk”, zo laat het bestuur van de scholenkoepel weten. De scholen die verbonden zijn aan de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam blijven eveneens dicht.

Ook een groot aantal scholen in Rotterdam, Den Haag, Zaanstad, Gouda, Bergenschenhoek en Vinkeveen hebben al laten weten maandag de deuren gesloten te houden. Ook in de Achterhoek en in het Land van Cuijk blijven scholen dicht. In Twente blijven 22 scholen van de stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente gesloten. Via social media maken verschillende mensen melding over het dicht houden van scholen in andere plekken in het land.

PO-raad: ‘Het is aan de schoolbesturen’

Volgens een woordvoerder van de PO-raad is het aan de schoolbesturen om uiteindelijk een beslissing te nemen. ,,Ons beeld is dat de scholen open zullen gaan, maar dat in grote steden, waar de docenten meestal niet in de buurt van de school wonen, problemen lijken te ontstaan. Simpelweg omdat ze er niet kunnen komen, omdat het gevaarlijk is op de weg of omdat er geen openbaar vervoer is.”

Volgens de PO-raad zijn er nog geen signalen dat scholen massaal dicht zullen blijven. ,,Dat zien en horen we op dit moment nog niet. Het is aan de schoolbesturen om een beslissing te nemen. En als ze besluiten dicht te blijven, kan men naadloos het onderwijs op afstand starten.”

Minister Slob: ‘Besluit te billijken’

Minister Slob van Onderwijs stelt op Twitter het besluit van scholen te begrijpen. ,,Dat is zeer te billijken. Hoop dat het snel weer wel kan. Gelukkig wonen veel kinderen in de buurt van de school. Kunnen ze misschien wel met de slee naar school. Vandaag veel kinderen van het winterweer zien genieten. En terecht. Maken we op deze manier niet vaak mee.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk alle video’s van de winterpret: