Veel scholen zien terug naar ‘normaal’ voor de zomer niet meer zitten

Ilyas Bagci, directeur van de Rotterdamse scholengroep Lyceum Kralingen en Mavo Centraal, was lang voorstander van het heropenen van het voortgezet onderwijs, maar omdat de zomervakantie er zo snel aankomt, ziet hij geen kans meer de hele organisatie om te gooien.



Volgens Bagci zullen zeker vier of vijf andere Rotterdamse middelbare scholen hier ook niet meer toe overgaan. ,,In een jaar waarin al zoveel veranderd is, kunnen we dit niet nog eens van het team vragen”, zegt de schooldirecteur tegen dagblad Trouw.

Enquête

Ook in Eindhoven, Bladel en Geldrop gaan zeker vijftien middelbare scholen niet terug naar het normale schoolrooster, zegt directeur-bestuurder Martin van den Berg van drie Eindhovense scholen. ,,Het is nog niet veilig. De meeste leraren zijn nog niet gevaccineerd, en ik moet hen een veilige werkomgeving bieden.’’

Van den Berg probeer wel, zodra de eindexamens klaar zijn, de leerlingen vijf dagen per week een dagdeel naar school te laten komen. Bagci: ,,Het interessante voor onze school is dus vooral of het kabinet een verplichting aan scholen oplegt, of het aan henzelf overlaat.”



Niet veilig

Er zijn meer signalen dat schoolleiders en leraren volledige heropening niet zien zitten. CNV Onderwijs hield een enquête onder 1359 leden, waaruit blijkt dat ook het merendeel van de leraren geen voorstander is van heropening. Zij voorzien in die laatste, toch al zware schoolweken een grote toename van de werkdruk.”



Een kwart van de leraren is ingeënt, maar van deze groep voelt 24 procent zich nog steeds niet veilig. Een derde vindt het onverantwoord om volledige te heropen, omdat de continuïteit van het onderwijs in gevaar komt als er steeds klassen in quarantaine moeten. “

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.