Veel vallende sterren komende week (en grote kans dat we ze kunnen zien)

Auto van veronge­lukt Ajax-ta­lent Noah (16) en zijn broer Isay (18) raakte waarschijn­lijk in een slip

6 augustus Het dramatische auto-ongeluk dat het leven eiste van Ajax-talent Noah Gesser (16) en zijn broer Isay (18) is hoogstwaarschijnlijk een noodlottig ongeval. Dat constateert de politie. Meer onderzoek naar de botsing op de N210 in IJsselstein is nog in volle gang.