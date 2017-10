Veel winkeliers ervaren agressie in winkel

Mensen worden boos bij een afhandeling van winkeldiefstal (34 procent) en als een product niet meer verkrijgbaar is (23 procent). ,,De resultaten uit het onderzoek zijn schokkend. Zoveel winkeliers en medewerkers die worden geconfronteerd met agressie. Het is echt een maatschappelijk probleem", zegt Bert van Steeg, secretaris Winkelcriminaliteit van Detailhandel Nederland.

Uit de enquête blijkt dat één op de acht medewerkers zich erg onveilig voelt op de winkelvloer. Van Steeg: ,,Dat aantal vinden we nog veel te hoog. Gelukkig kunnen we veel doen om onze mensen voor te bereiden op onveilige situaties."

Social Media

Eén op de twaalf winkeliers ervaart ook problemen door social media. ,,Steeds vaker krijgen we daarover uit onze achterban signalen. Dat kan gaan om vloggers in of om de winkel, mensen die verhaal komen halen, of een winkelier treiteren op sociale media. We adviseren winkeliers om hierover afspraken te maken in de huisregels van de winkel."