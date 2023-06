Veelrijder duurder uit met kilometerheffing: kabinet wil zo’n 7 tot ruim 8 cent per kilometer innen

In de onderzochte acht varianten is uitgegaan van tarieven per kilometer. In de berekeningen nu liggen de kosten gemiddeld tussen de 7,3 tot 8,2 cent per gereden kilometer. Hoe hoog dat tarief uiteindelijk wordt, ligt aan de variant die het kabinet gaat kiezen. Er kan gekozen worden voor één tarief voor alle soorten auto's, maar het kan ook zo zijn dat gekozen wordt voor het zwaarder belasten van auto's die rijden op fossiele brandstoffen.

Zo is er ook een variant waarbij elektrische auto's bijna niets hoeven te betalen, namelijk 1,34 cent per kilometer, terwijl dieselwagens in die variant 18,35 cent betalen. Er is ook een variant waarbij gekeken wordt naar het gewicht van de auto.

Wel is duidelijk dat tweeverdieners gemiddeld gezien in alle varianten de kosten zien stijgen. Zij rijden immers ook het meest. Zij kunnen tot 0,5 procent van hun besteedbaar inkomen méér kwijt zijn straks.

Omgekeerd geldt ook: autobelastingen voor huishoudens zonder werkenden (pensioengerechtigd of werkloos) nemen in de varianten af.

Let wel: de tarieven per kilometer moeten bij deze plannen later nog omhoog. Bij een aantal varianten in 2040 zelfs naar 10 tot 12 cent per kilometer. Dat komt omdat er dan steeds meer elektrische auto’s rijden en de staat dus meer inkomsten misloopt omdat er minder accijnzen worden binnengehaald.

Auto vaker laten staan

De onderzoekers denken dat Nederlanders gemiddeld minder gaan rijden door de nieuwe heffing. Dit zou zelfs dalen met 9 procent: van ruim 14.000 kilometers naar 13.000 kilometers in Nederland en in het buitenland. Het effect is het grootst in dunner bevolkte gebieden, daar zullen mensen de auto vaker laten staan, is de verwachting. In Friesland het vaakst, denken de onderzoekers. In Noord-Holland en Zeeland gaan automobilisten het meest per gereden kilometer méér betalen dan ze nu doen. Flevoland staat ook in dat rijtje, maar daar zijn veel leasemaatschappijen gevestigd.

Rekeningrijden is al jaren een heet hangijzer, waar vooral de VVD niet aan wilde. Toch werd in het coalitieakkoord afgesproken dat er naar ‘betalen naar gebruik’ gaat worden toegewerkt, liefst in 2030. Nederland is het eerste land ter wereld dat een landelijk systeem wil invoeren waarbij automobilisten betalen naar gebruik.

Het kabinet wordt ook min of meer gedwongen omdat er steeds meer elektrische auto’s op de weg komen, wat het kabinet óók wil met het oog op het klimaat. Keerzijde is dat er minder autobelasting binnenkomt, net als geld via brandstofaccijnzen. Dat is goed voor ruim 16 miljard euro. In de varianten voor rekeningrijden lijkt het erop dat het kabinet meer binnenkrijgt, tot wel 18 miljard, maar tegelijk is het kosten kwijt voor de invoering van het systeem.

Om te kijken hoe de nieuwe regeling eruit moet komen te zien, liet het kabinet onderzoek doen naar het kilometertarief, de effecten op de autobelastingen en het inkomen van burgers en of er gerommeld kan worden met de kilometerteller om betaling per kilometer te ontduiken.

Kastje

Er is ook onderzoek gedaan naar: hóe zorg je voor een betaalbare kilometerregistratie? Dat kan grofweg op twee manieren: óf op basis van huidige kilometerregistratie of met een apart kastje.

Er zijn drie oplossingen onderzocht: gebruik maken van de bestaande kilometerregistratie, of een apparaatje zonder gps-registratie van de locatie en eentje mét gps. Op basis van dat onderzoek is de conclusie dat de bestaande kilometerregistratie het beste aansluit bij de uitgangspunten: eenvoud, privacy en lage kosten. Punt van aandacht is wel de fraudegevoeligheid van de bestaande tellerstandregistratie.

Het is nu het plan om in het voorjaar van 2023 iedereen zijn mening te laten geven over het kabinetsvoorstel. Dat moet in het najaar zijn afgerond. In 2024 moet dat wetsvoorstel ingediend worden bij de Tweede en Eerste Kamer. In 2026 kunnen de uitvoeringsorganisaties zich voorbereiden op de invoering van het rekeningrijden en in 2030 moet het dan daadwerkelijk van start gaan.

