Veelzeggend dat de PVV, de partij die direct fel van leer trekt als het over zedenzaken gaat, nu zwijgt

Opgepakte vrouw in zaak-Ichel­le verdacht van moord, kans dat Ichelle nog leeft is ‘zeer klein’

12 februari De 44-jarige vrouw die dinsdag werd aangehouden in de vermissingszaak van Ichelle van de Velde uit Zeeland, wordt verdacht van moord. Dat meldt de politie. Ichelle is nog niet gevonden, maar de kans dat ze nog in leven is, wordt door politie en justitie ‘zeer klein’ geacht.