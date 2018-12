Veertig jaar schreef hij vanuit Japan naar Volendam, maar waarom?

Het is begin maart en het licht van de heldere winterzon weerkaatst via het water van het Markermeer bij Hotel Spaander naar binnen. Buiten is het een graad of negen.



De tafel van het restaurant ligt vol met klassieke luchtpostenveloppen, vederlicht en met rood-blauw geblokte randen. In totaal zijn het er bijna tweehonderd, bezorgd in de afgelopen tien maanden. Twintig per maand, vijf per week, elke postbezorgdag één.



'Het meest kunstzinnige hotel van Nederland,' staat er in krampachtig geschreven blokletters op elke envelop. Aan de achterkant zijn ze dichtgeplakt met kleurrijke Japanse postzegels. ­Af­gestempeld in Nagao, Kagawa.



De meeste brieven zijn nog onge­opend. Ik scheur er voorzichtig een open. En daarna nog een. En nog een.