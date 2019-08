Vegan streaker toegetakeld op Mallorca: ‘Ze sloegen me vol in mijn gezicht’

VIDEODe Brabantse Peter Janssen, beter bekend als de ‘Vegan Streaker’, is gisteren opgepakt in Mallorca na het verstoren van een stierengevecht. Voor het eerst in twee jaar werd het controversiële evenement weer in Palma gehouden.

Janssen sprong met ontblote bast in de ring. Op zijn lichaam prijkte ‘Stierengevecht: nooit meer’. Hij werd kort daarna uit de ring verwijderd en opgepakt door de politie. De dierenactivist laat aan deze site weten dat hij inmiddels weer is vrijgelaten, al is hij naar eigen zeggen hard aangepakt door beveiligers van het evenement. ,,Ze kwamen met drie man op me af en sloegen me vol in mijn gezicht’’, vertelt hij. ,,Ik ben het wel gewend om afgetuigd te worden, maar het blijft natuurlijk onacceptabel.’’

De comeback van de controversiële traditie noemt de activist een dieptepunt. ,,Het is echt vreselijk triest, alsof we terug bij af zijn.’’ De dierenactivist uit Vught is al jaren een doorn in het oog van de stierengevechtenindustrie van Spanje. Met andere activisten van zijn Vegan Strike Group heeft Janssen inmiddels 51 stierengevechten verstoord. Janssen: ,,En we blijven doorgaan, zelfs als ze geweld tegen ons gebruiken.’’

De Brabander verwierf in ons land faam toen hij jaren geleden enkel gehuld in een zwart slipje een live-uitzending van Paul de Leeuw verstoorde. Hij rende de studio in, waar hij naast De Leeuw voor de camera ‘Vlees is moord’ schreeuwde. De Leeuw rukte spontaan zijn onderbroek van zijn lijf, waarop Janssen naakt wegrende.

Verbod

De Balearen, de autonome regio waar Mallorca onder valt, had in 2017 het doden en verwonden van stieren verboden, waardoor het stierenvechten daar twee jaar lang onmogelijk was.

Op overtreding van het verbod op het doden van stieren kwam een boete te staan die wel opliep tot 100.000 euro. Dat verbod werd eind vorig jaar echter teruggedraaid door een uitspraak van het Constitutioneel Hof van Spanje. Omdat stierenvechten cultureel erfgoed is, mag alleen de staat oordelen over een totaalverbod, luidde het oordeel.

Tijdens het traditionele stierengevecht wordt de stier na ongeveer 20 minuten gedood met een zwaard. Per evenement vinden gemiddeld zo’n zes stieren de dood.