Veghelnaar (33) rijdt in Eindhoven in op agenten: achtervolging breekt hem op

‘COA intimideer­de Elya om verklaring over afraden aangifte verkrach­ting aan te passen’

9:34 Medewerkers van opvangorgaan voor asielzoekers COA in Dronten hebben de homoseksuele vluchteling Elya afgelopen week geïntimideerd en onder druk gezet om zijn verklaring over de handelwijze van COA-medewerkers aan te passen, stelt hulporganisatie LGBT Asylum Support. Die hebben Elya, zo stelt hij, afgeraden aangifte te doen van verkrachting door twee mannen op het asielzoekerscentrum in Dronten in mei. Het COA ontkent dat er sprake is geweest van intimidatie van Elya.