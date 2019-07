Veilig zwemmen? Dat doe je zo!

1. Let op obstakels in het water

IJmuiden, Katwijk en Scheveningen: allemaal hebben ze een pier, net zoals meer kustplaatsen in Nederland. En zo'n pier kan verraderlijk zijn, of tenminste, de stroming eromheen. Sander Zeilstra van de Reddingsbrigade Nederland waarschuwt: blijf uit de buurt van obstakels in het water. ,,De stroming eromheen is anders rond een pier, dam of strekdam, of een zandmotor zoals bij Monster. Daaromheen kan bijvoorbeeld een draaikolkje ontstaan, waar je zelf moeilijk uitkomt.” Dat geldt ook voor leden van de reddingsbrigade, die hier niet zo maar in het water kunnen springen om iemand te redden. ,,Ook wij zijn hier overgeleverd aan het element water.’’ Dus moet gemanoeuvreerd worden met een waterscooter of boot, om zwemmers in nood te helpen. En ook dat is een risicovolle operatie. Gewoon niet dichtbij komen dus. En dat geldt ook voor kleinere objecten, zoals de paaltjes die aan de Zeeuwse kust te vinden zijn. Daaromheen ontstaat dan wel geen sterkere stroming, maar een botsing kan toch voor een blessure en dus problemen zorgen.