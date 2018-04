Veiligheid ook na ernstige incidenten en keihard rapport nóg ondergeschoven kindje op Schiphol

Door de drukte op Schiphol kunnen vliegtuigen op ramkoers met elkaar komen of met andere voertuigen op de luchthaven. De vele taxibanen, op- en afritten, en de ligging van de banen ten opzichte van elkaar vergroten de kans op zogenoemde ‘runway incursions’. Dit zijn incidenten waarbij er onbedoeld een vliegtuig op de start- en landingsbaan is, terwijl daar al een ander voertuig rijdt. ,,Wij zagen in de afgelopen jaren dat bepaalde types incidenten bleven voorkomen'', licht woordvoerder Wim van der Weegen van de Onderzoeksraad toe. ,,Op de start- of landingsbaan reed al een ander voertuig. Dat geldt als een ernstig incident dat je moet voorkomen.'' Volgens de Onderzoeksraad is te weinig met die keiharde conclusies gedaan. ,,We vinden dat de luchthaven en het ministerie voorbij zijn gegaan aan de conclusies van het rapport'', aldus Van der Weegen.

Afgezwakt

Eerder onthulde deze krant dat Schiphol het conceptrapport heeft ingezien en inspraak had bij de eindversie. De medewerkers constateren dat de aanvankelijke kritiek ‘op veel punten is afgezwakt’. ,,Positief is dat het commentaar op het conceptrapport grotendeels en op essentiële punten is verwerkt. De aanvankelijke constatering dat de veiligheid op Schiphol momenteel al onder druk zou zijn is niet langer aan de orde en komt in de finale versie niet terug'', zo staat in de mail, die in bezit is van deze krant.