Veiligheidsberaad: beter naleven, controleren en handhaven op QR

In een deel van de horeca en in de sportkantines blijft de naleving achter, zegt Grapperhaus. ,,Dat moet veranderen, want wij willen wegblijven van een zwaar maatregelenpakket. Wij hebben een gezamenlijk doel: voorkomen dat de zorg overbelast raakt en kwetsbare mensen beschermen."

Dinsdag besluit het kabinet over nieuwe maatregelen. De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's hebben hierin een adviserende rol. De bewindvoerders wilden vanavond nog niet vooruitlopen op de plannen. Mogelijk komen de mondkapjes weer terug in publieke binnenruimten en bij contactberoepen. Ook wordt de coronapas waarschijnlijk verplicht in onder meer sportscholen en zwembaden.

Handhaving als sluitstuk

Daar bovenop willen de burgemeesters ‘hun inspanning vergroten', zoals burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen het omschrijft. In eerste instantie willen zij ondernemers en sportclubs vooral gaan informeren over de regels en hen hulp aanbieden. ,,Dat hoeft geen boa te zijn, maar kan ook assistentie zijn in de vorm van een gastheer- of dame aan de deur", zegt voorzitter Bruls van het beraad.

Handhaving is volgens hem pas het sluitstuk. ,,Als mensen echt niet luisteren, dan treden wij op. Dan volgt er een boete of in het ergste geval een sluiting. Wij beginnen niet met de handhaving. Laten wij elkaar helpen en zorgen dat het systeem functioneert. Laten we alles op alles zetten om nieuwe lockdowntoestanden te voorkomen."

‘Consequentie van niet-vaccineren’

Voor een aantal burgemeesters is een QR-code op het werk een goede aanvulling op de basismaatregelen. Zij zien het tonen van een coronatoegangsbewijs als ‘consequentie van het niet-vaccineren’.

Pieter Broertjes van Hilversum is tegen ‘maatregelen die tweespalt in de samenleving vergroten’. ,,Rutte zei dat wij samen de coronacrisis gingen oplossen. Laten wij dat ook tot het eind doen.” Volgens zijn collega Wouter Kolff van Dordrecht veroorzaakt elke maatregel die wordt genomen, tweespalt.

