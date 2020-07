Veiligheidsregio: alle nertsen in Zuidoost-Brabant ruimen

Het bestuur van de veiligheidsregio ziet de wijze waarop nu wordt geruimd - na een geconstateerde besmetting - niet ‘als het passende antwoord op de door ons ervaren problematiek', schrijft voorzitter en Eindhovens burgemeester John Jorritsma. Zeker niet, zo benadrukt hij, omdat daarbij de fokkers de mogelijkheid wordt geboden hun bedrijven opnieuw op te starten.



In zijn brief noemt Jorritsma Gemert-Bakel als voorbeeld, waar inmiddels 9 van de 19 actieve nertsenbedrijven zijn geruimd. In totaal gaat het alleen al in die gemeente om meer dan 80.000 fokteven, van de in totaal 157.291 fokteven in Gemert-Bakel. In naburige gemeenten Laarbeek, Deurne, Sint Antonis, Venray en Uden zijn inmiddels ook bedrijven geruimd, stelt Jorritsma. ,,Maar in het totale gebied zijn nog een groot aantal fokkerijen actief.”