Veldbedden staan klaar voor gestrande reizigers Eindhoven, vluchten maandag hervat

Het Rode Kruis heeft 150 veldbedden neergezet op Eindhoven Airport. Of die allemaal bezet zullen worden, is nog niet duidelijk. Een deel van de passagiers zal naar huis, naar familie of naar een hotel gaan, denkt een woordvoerder van de luchthaven. Het is een stuk rustiger dan vanmiddag in de vertrekhal. Er zijn ongeveer nog 200 mensen in groepjes verdeeld over de ruimte. Mensen worden naar hotels verwezen. Taxi’s rijden af en aan om passagiers op te halen. De veldbedden van het Rode Kruis zijn tegen 23.00 uur gearriveerd en worden in een hal opgezet met behulp van de marechaussee.