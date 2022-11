Venlo ziet tóch af van grijze piet, Kick Out Zwarte Piet begint meldpunt om laatste Zwarte Piet te verlinken

Oog voor traditie

Meldpunt om laatste Zwarte Piet te verlinken

Ook roept de actiegroep vanaf morgen een meldpunt in het leven, Meldpunt Zwarte Piet, waar iedereen de laatste bestaande Zwarte Piet kan verlinken. ‘Na twee coronajaren waarin veel Sinterklaasintochten niet doorgingen is het tijd om inzicht te krijgen in waar actie nodig is. Want ook al kan het in de Randstad soms voelen alsof zwarte piet verleden tijd is, in grote delen van Nederland is dat zeker nog niet het geval.’