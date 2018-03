Verander nu je wachtwoord: 3,3 miljoen Nederlandse wachtwoorden eenvoudig te vinden

Inlichtingendiensten waarschuwen ervoor dat pogingen van buitenlandse staten of cybercriminelen om te infiltreren in systemen, steeds vaker via persoonlijke mailadressen plaatsvinden. Ook waarschuwde de dienst recent nog voor spionagepogingen via LinkedIn-connecties. Dat kan makkelijker plaatsvinden als iemands account is gehackt.



Van het ministerie van Defensie staan honderden mailadressen van medewerkers in de database. Het ministerie weet dat er in het verleden gegevens van werknemers in hacks zijn buitgemaakt. ,,We hebben onze werknemers toen met klem verzocht hun wachtwoorden te wijzigen en ze meegegeven dat het niet wenselijk is om defensiegegevens zoals een mailadres te gebruiken voor commerciële accounts, maar verboden is het niet”, zegt een woordvoerder.



Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), de overheidsorganisatie die de cruciale, digitale infrastructuur van Nederland in de gaten houdt, zegt dat het verstandig is om voor privédiensten een privé e-mailadres te gebruiken. ,,Het uitlekken van de gegevens zorgt ervoor dat er mogelijk onbedoeld inzicht kan worden verkregen in de medewerkers van een bepaalde organisatie.”