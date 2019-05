Verbiedt rechtbank ook motorclub Hells Angels?

Geen vereniging

Maar, volgens de advocaat van de club is er helemaal geen sprake van een vereniging, dus valt er ook niets te verbieden. Volgens Geert-Jan Knoops gaat het om mensen in allerlei verschillende maatschappelijke functies die ‘een keer per week naar een clubhuis gaan en een paar keer per jaar aan een run meedoen’. Nederland telt zestien Hells Angels-afdelingen, maar deze bestaan volgens hem eveneens onafhankelijk van elkaar. Wereldwijd gaat het om honderden afdelingen. ,,Er is geen wereldwijde organisatie met een internationaal bestuur.’’

Het gerechtshof in Arnhem verbood Bandidos eind vorig jaar definitief. De uitspraak van het hof in Den Haag over Satudarah wordt half juni verwacht, maar de rechtbank in Den Haag heeft eerder tot een verbod besloten De rechtbank in Assen heeft zich eerder dit jaar over een verbod op motorclub No Surrender gebogen. Wanneer die uitspraak komt, is nog niet bekend.