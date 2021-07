Verbijstering bij familie vermoorde Peter om straf: ‘Mijn vaders leven was zoveel meer waard dan dit’

De nabestaanden van de omgebrachte Peter Hovens tonen geen enkel begrip voor het besluit van het OM. ,,Juist op de verjaardag van mijn vader kregen we dit bericht. Het meest vreselijke cadeau dat ze ons konden geven", reageert dochter Julia Hovens. ,,Mijn vaders leven was zoveel meer waard dan dit. Ons verdriet zoveel groter.”

De familie stelde eerder al dat het onbegrijpelijk is dat Z. geen tbs kreeg opgelegd. De 39-jarige Pool is tientallen keren opgenomen geweest in klinieken en vervalt telkens weer in agressief en zelfdestructief gedrag zodra hij onder invloed van alcohol is. Volgens de familie is het wachten op nieuwe slachtoffers als Z. zonder behandeling vrijkomt.