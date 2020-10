Verbijstering bij politie over groot dancefeest met dj en lachgas bij Hilversum: ‘Waar zijn jullie mee bezig?

reconstructie Speciale telefoons criminelen gehackt: 'Als ze niet meewerken, gelijk in de knie’

24 oktober Instructies hoe iemand een kogel in zijn knie moet krijgen of waar de container met coke staat: criminelen deelden álles met elkaar via geheime chats. Maar de politie las mee. Reconstructie van een van de grootste afluisteroperaties ooit.