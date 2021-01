Verbijstering na heftig geweld in Nederlandse steden: 'Dit zijn schaamteloze dieven’

VIDEOBurgemeesters en Tweede Kamerleden reageren verbijsterd op de hevige rellen die maandagavond opnieuw uitbraken in verscheidene steden. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is verdrietig en noemt de relschoppers ‘schaamteloze dieven’. ,,Ik heb moeten dreigen met inzet van traangas, een verregaande maatregel. Dat vind ik verdrietig, want dat heb ik in mijn hele carrière als burgemeester nog nooit hoeven doen.”

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch is eveneens met stomheid geslagen vanwege de ongeregeldheden in zijn stad. Hij wil een onafhankelijk onderzoek zodat hij kan achterhalen of de autoriteiten juist gehandeld hebben. ,,Het duurde best lang tot de ME beschikbaar was”, zegt Mikkers. ,,Dat is geen verwijt, maar een constatering.”

,,Mijn hart bloedt. Ik denk dat het hart van iedere Bosschenaar bloedt”, aldus de burgemeester. ,,Mijn belangrijkste zorg zit nu bij het veiligheidsgevoel in de stad. De beelden die iedereen heeft gezien, doen pijn. Die snijden door je hart. Dat is ook mijn grootste zorg op dit moment: de angst die erin is geslopen bij burgers en ondernemers, die zo hard werken. En dan komen er onverlaten die erop los slaan.”

Tuig

PVV-leider Geert Wilders roept premier Mark Rutte op het leger in te zetten, ‘voordat dit geweld een halve burgeroorlog wordt’. Hij noemt de relschoppers ‘tuig’, dat volgens hem ‘vaak allochtoon’ is. ,,Ze hebben niets met Nederland. Ze delen onze waarden niet”, twittert hij. De PVV-leider werd eerder nog door onder anderen GroenLinks-voorman Jesse Klaver medeverantwoordelijk gehouden voor de uit de hand gelopen protesten tegen de avondklok.

DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu is eveneens tegen de avondklok. Maar: ,,het is geen vrijbrief om te rellen met agenten, andermans spullen te vernielen en winkels te plunderen”. Hij roept iedereen op naar huis te gaan en zich aan de regels te houden. ,,Het maakt geen malle moer uit wat je achtergrond is”, aldus Kuzu.

‘Bizar geweld’

,,Dit doet gewoon pijn”, twittert CDA-Kamerlid Wytske Postma. ,,Tot nu toe waren winkelplunderingen altijd iets wat in andere landen gebeurde. Niet hier. Niet in ons Nederland.” Winkeliers hebben het volgens Postma al zwaar genoeg door de gedwongen sluiting in verband met het coronavirus. ,,Waanzin dit.”

,,Vreselijk al die beelden van relschoppers, die een spoor van vernielingen achterlaten”, zegt 50PLUS-fractievoorzitter Corrie van Brenk. Ook zij wijst erop dat winkeliers het al moeilijk hebben, en wil dat de daders opdraaien voor de schade. ,,Van journalisten en politie blijf je af”, voegt zij daar aan toe.

VVD-Kamerlid Bente Becker spreekt van ‘bizar geweld en plunderingen’ in steden in het hele land. ,,Dit is geen protest, maar je eigen woonplaats slopen ten koste van hulpverleners, winkeliers en agenten. Kap hiermee!”

Waar ging het allemaal mis?

In Rotterdam gaat het rond zeven uur helemaal mis als honderden jongeren zich verzamelen op de Bijerlandselaan. Ze gooien er met zwaar vuurwerk naar agent en stichten brandjes. Op beelden die worden gedeeld op sociale media is te zien hoe even later winkels worden geplunderd. Een man komt met twee handen vol kleding uit een filiaal van de Zeeman. Even verderop rammen tien mannen op de ruiten van supermarkt Dirk van den Broek. Als het glas het begeeft, rennen ze naar binnen. Ook een politiebureau moet eraan geloven en wordt aangevallen door relschoppers. Elders in Rotterdam wordt de KFC compleet gesloopt en gaat een auto in vlammen op.

De politie heeft de grootste moeite om de groepen uiteen te drijven. Een agent lost zelfs een waarschuwingsschot nadat hij en zijn collega’s in het nauw zijn gedreven. Uiteindelijk wordt een waterkanon en traangas ingezet, maar het blijft nog lang onrustig.

Volledig scherm © AP

Aanzuigende werking

De beelden die het internet over gaan, lijken een aanzuigende werking te hebben. Later op de avond gaat het ook helemaal los net buiten het centrum van Den Bosch. Ook hier duiken videobeelden op waarop is te zien hoe relschoppers door de straten paraderen. Ze steken zwaar vuurwerk af onder twee auto’s die vervolgens in brand vliegen. Op deze beelden is de politie nog nergens te bekennen. Ook trekken ze stoeptegels uit de straat gooien de ruiten in van een cafetaria en woningen. In een van de straten wordt een auto op zijn kop gegooid.



Chaos is het eveneens in Amsterdam waar de mobiele eenheid charges moeten uitvoeren. Bewoners rond de Molukkenstraat filmen hier hoe agressieve jongeren proberen een politieauto omver te duwen.

Volledig scherm De politie heeft een relschopper te pakken nadat de agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk en stenen. © ANP

Alle hens aan dek

En er zijn meer steden waar het alle hens aan dek is voor de politie. Er komen meldingen van een grimmige sfeer uit Haarlem, Helmond, Zwolle, Alphen en Amersfoort waar een auto van een verkeersregelaar op zijn kant wordt gegooid. In Den Haag rukt de politie massaal uit omdat er grote groepen op straat zijn. Hier worden vuurwerkbommen gegooid en brandjes gesticht, maar de mobiele eenheid voert geen charges uit. Rond half tien is het weer rustig nadat er meerder arrestaties zijn verricht.

Volledig scherm Chaos in de Molukkenstraat in de Indische Buurt in Amsterdam © MAARTEN BRANTE In Tilburg gingen tientallen supporters van Willem II de straat op om hun stad te beschermen tegen relschoppers, zoals ze dat zelf noemden. Ook in deze stad werd er opgeroepen om te gaan rellen. Er werden geen relschoppers gesignaleerd.

Niet als een verrassing

De onlusten kwamen voor de politie niet als een verrassing. Al de hele dag gonst het op sociale media dat het op tal van plekken weleens uit de hand zou kunnen lopen. Rond het middaguur houdt de politie rekening met zeker zeven plekken.

Is het grootspraak, of staat er echt wat te gebeuren? De politie weet het niet zeker. Het lastige met deze rellende groepen is dat ze pas op het laatste moment besluiten ergens naar toe te gaan.

Noodbevel

Volledig scherm Een Nijmeegse ondernemer timmert zijn zaak dicht uit angst voor eventuele rellen. © ANP Meerdere burgemeesters nemen daarop het zekere voor het onzekere en kondigen een noodbevel af. Zeker de gemeentes die afgelopen weekend ook al doelwit werden, zoals het Limburgse Stein, Venlo en Roermond. Maar ook in Leeuwarden en Nijmegen krijgt de politie de bevoegdheid om mensen zonder reden weg te sturen of op te pakken als ze niet willen luisteren.



Sommige ondernemers Nijmegen zijn zo bang voor het dreigende onheil dat ze uit voorzorg alvast hun winkelpuien dicht spijkeren. Ook in deze stad gaan al de hele dag berichten rond om chaos te creëren en Nijmegen ‘te gaan slopen.’

Bekijk hieronder onze video’s over de protesten tegen de avondklok: