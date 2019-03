Verbijstering over doodsteken dochter (8) in ziekenhuis: ‘Verschrikkelijk’

Video/updateAgenten hebben een 41-jarige Rotterdammer aangehouden bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. De man uit de Rotterdamse wijk Hoogvliet wordt ervan verdacht zijn 8-jarige dochter om het leven te hebben gebracht, waarschijnlijk in het ziekenhuis. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) reageert geschokt. ,,Het is verschrikkelijk als zoiets in een ziekenhuis gebeurt.’’

Uitgerekend een ziekenhuis is gisterenavond waarschijnlijk het toneel geworden van een fatale steekpartij. Een 8-jarig Rotterdams meisje, dat door haar eigen vader is binnengebracht, is vermoedelijk door hem om het leven gebracht. ,,Ik weet nog niet precies wat er is gebeurd, het onderzoek is nog in volle gang,’’ verklaart Wouter van der Horst van de NVZ tegenover deze site. „Het is verschrikkelijk als zoiets juist in een ziekenhuis gebeurt.’’

Reanimatie en spoedoperatie

Doktoren hebben nog geprobeerd het meisje te reanimeren en er is een spoedoperatie gestart, maar het 8-jarige kind bleek niet meer te redden en overleed in het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis. Een woordvoerster spreekt van ‘een afschuwelijke gebeurtenis’. ,,Onze gedachten gaan uit naar de naasten van het meisje.”

Volledig scherm De politie deed tot diep in de nacht onderzoek in het ziekenhuis. © Media TV

Crisisteam

De man was eerder in het Maasstad, maar weer weggegaan met zijn dochter. Het crisisteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond alarmeerde de politie kort na 20.00 uur omdat zij zich ernstig zorgen maakte over het welzijn van het meisje. Daarop is de politie direct een uitgebreid onderzoek gestart.

Een voorlichtster van de Jeugdbescherming laat in een reactie weten dat er nog veel onduidelijkheden zijn. ,,Het crisisteam komt normaliter in actie als er een melding wordt gedaan bij Veilig Thuis,’’ legt zij uit. ,,Die melding kan ook door een ander familielid of een bekende van het gezin zijn gedaan, dat is nog niet bekend. Het hoeft dus niet zo te zijn dat het meisje al bij ons in beeld was. Maar dat is iets dat we nu uitzoeken.”

Zwaar gewond

De man meldde zichzelf rond 21.30 uur bij het ziekenhuis. Hij vertelde waar zijn dochter in het ziekenhuis lag. Agenten vonden het zwaargewonde meisje. De verdachte zit vast voor verhoor. De politie en een forensisch team waren met zeker vier busjes aanwezig in het ziekenhuis om onderzoek te verrichten.

Ooggetuigen melden dat er na de gebeurtenis ook een ander familielid aanwezig was in het ziekenhuis, maar dat hij door de situatie niet voor rede vatbaar was.

Moord in ziekenhuis

Het zou niet voor het eerst zijn dat er in Nederland iemand op het terrein van een ziekenhuis wordt vermoord. In de zomer van 2015 werd verpleegster Linda van der Giesen doodgeschoten op de parkeerplaats van het TweeSteden Ziekenhuis in Waalwijk. Haar ex, John. F., liep met getrokken pistool op haar af. Hij kreeg daar tien jaar cel en tbs voor.

Volledig scherm Politie en ambulancemedewerkers op de parkeerplaats van het TweeSteden Ziekenhuis, waar in 2015 Linda van der Giesen werd neergeschoten. © ANP/Facebook/Fotomontage AD