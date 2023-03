Verbijstering over vrijspraak tiener die Casper (29) neerstak: ‘Je mag dus ongestraft iemand doodsteken’

OM verwacht snel nóg een verdachte aan te houden voor moord op Peter R. de Vries

Ludgardo S. was de man die volgens het Openbaar Ministerie opdracht gaf om Peter R. de Vries na de aanslag te filmen. Hij is niet de laatste man die wordt opgepakt in het onderzoek, binnenkort moet er nóg een verdachte worden aangehouden.