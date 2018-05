Verbod op campagne Turkse politici in Nederland haalt geen zier uit

Middel­burgs model eerste buitenland­se prima donna van Italiaanse stad Narni

13 mei Ze was gisteren de eerste buitenlandse die de prima donna mocht zijn van de jaarlijkse parade van Narni, de middeleeuwse Italiaanse stad dat eerder het decor was voor de fantasy-film The Chronicles of Narnia. ,,Het was heel bijzonder. En best pittig ook'', zegt model en actrice Sunna Neuféglise uit Middelburg.