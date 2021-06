Verboden motorclub Satudarah blijkt springlevend tijdens uitvaart criminele bikerbaas

Met een beetje mazzel trakteert de ondergaan­de zon ons op ‘schitte­ren­de’ lichtende nachtwol­ken

12:51 Bij heldere lucht loont het de komende weken de moeite om vlak na zonsondergang of vlak voor zonsopkomst even naar de hemel te turen. Het is het seizoen van de zogeheten lichtende nachtwolken, een zeldzaam weersverschijnsel. De condities hoog in de lucht zouden dit jaar wel eens erg gunstig kunnen zijn voor een indrukwekkend schouwspel.