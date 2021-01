Verdacht pakket voor Poolse supermarkt in Aalsmeer blijkt broodjesbestelling te zijn

Het verdachte pakket dat vanmiddag voor een supermarkt in Aalsmeer werd aangetroffen, bevatte broodjes die in de ochtend door een leverancier waren neergezet, meldt de politie op Twitter.

De politie sloot de omgeving rond de winkel aan het Molenpad na de ontdekking uit voorzorg af en omliggende woningen werden ontruimd. Ook werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ingeschakeld.

De doos was ingepakt in zwart plastic en was voor de deur van de supermarkt - Polo Smak - achtergelaten. De supermarkt was op dat moment gesloten, naastgelegen supermarkt Deen was wel open. “Er worden afspraken gemaakt zodat dit soort leveranties niet tot dergelijke “verdachte” situaties kunnen leiden”, aldus de politie.

De afgelopen tijd werden al vijf Poolse supermarkten, die worden gerund door Irakese Koerden, getroffen door explosies. Ook in Aalsmeer was er al eens een bij een Poolse supermarkt, die aan de Ophelialaan staat. In het licht van de eerdere ontploffingen nam de politie in Aalsmeer “het zekere voor het onzekere”, zei een woordvoerder eerder.

Reeks aanslagen

De reeks aanslagen op Poolse supermarkten begon op 8 december in Aalsmeer. Diezelfde nacht ging het ook mis bij een filiaal in Heeswijk-Dinther. Een dag later vond er een explosie plaats in een winkel in Beverwijk. Drie dagen later - 12 december - vond er nog een aanslag plaats op de eerder getroffen Poolse supermarkt in Beverwijk. Het leek even rustig, maar in januari werd er opnieuw een winkel door eenzelfde aanslag getroffen, toen ging het om een supermarkt in Tilburg.

De ontploffingen veroorzaakten veel schade, er vielen geen gewonden. Het is niet duidelijk wat het motief is voor het plaatsen van de explosieven.

Verband

De politie vermoedt dat er een verband is tussen de aanslagen, zo liet ze eerder weten. Ook houdt de politie er sterk rekening mee dat één groep daders verantwoordelijk is voor de explosies.

In het programma Opsporing Verzocht werd gemeld dat de familie die de zaak in Tilburg in handen heeft, ook de eerder getroffen supermarkten in Aalsmeer en Beverwijk exploiteert. De zaak aan het Molenpad waar het pakket vanmiddag werd aangetroffen, wordt niet door de betreffende familie gerund.

Van een verdachte die waarschijnlijk betrokken was bij de ontploffing in Heeswijk-Dinther werd in december een foto openbaar gemaakt. Dat leidde tot een aantal tips, maar de gouden tip zat er niet tussen. Bij meerdere aanslagen zijn resten aangetroffen van jerrycans, vermoedelijk steeds van hetzelfde soort. Het gaat om gele jerrycans die bij Shell-tankstations te koop zijn. Mogelijk zijn de jerrycans kort voor de aanslagen gevuld bij een benzinestation.

De supermarkten in Aalsmeer en Beverwijk die in december doelwit waren van een explosie werden 24 uur per dag bewaakt.

