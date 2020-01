Verdacht pakketje met uitstekende draden bij geteisterd Joods restaurant in Amsterdam

videoBij het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam is een verdacht pakketje aangetroffen. De omgeving van het restaurant is afgezet door de politie. Enkele woningen zijn uit voorzorg ontruimd. De explosieven veiligheidsdienst doet onderzoek.

Het pakketje is neergelegd bij het koosjer-restaurant HaCarmel. Hoeveel mensen hun huis uit moeten, is nog niet bekend. Volgens AT5 wordt bewoners die hun huis niet uit zijn gegaan via een megafoon opgeroepen hun woningen te verlaten.



De Federatief Joods Nederland heeft een foto van het verdachte pakketje op Twitter geplaatst. Er is inmiddels opgeschaald naar Grip 1, hulpdiensten moeten dan intensief samenwerken in geval van een crisis of ramp.



Mede-eigenaar Sami Bar-on trof het pakketje niet zelf aan. ,,De koosjere toezichthouder zag het pakketje om 10.00 uur vanochtend liggen. Die heeft mij onmiddellijk gebeld en toen hebben we contact opgenomen met de politie. Die was snel ter plaatse en heeft de straat afgezet.”

Niet bang

Daniel Bar-on, de andere eigenaar, heeft het pakketje op de camerabeelden zien liggen. ,,De zaak was nog dicht, we gaan pas om één uur open. Er waren dus nog geen gasten aanwezig. We zijn niet geschrokken, want we hebben nog geen idee wat er in het pakketje zit.”



De eigenaren van HaCarmel hebben tegen het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) gezegd niet te weten waar de dreiging vandaan komt. ,,Ze krijgen mij niet bang. HaCarmel blijft altijd open.” Waarom het pakketje er neer is gelegd, denken ze wel te waten: ,,Omdat het een Joods restaurant is”, aldus Sami Bar-On tegen het ANP.

Volledig scherm Schade aan het Israëlische restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg. Nadat het voor een derde keer in korte tijd belaagd werd © anp

Vaker slachtoffer van vernielingen

In het verleden werd het restaurant meerdere malen vernield. Zo sloeg een Syrische man de ramen in met een knuppel en werd het restaurant ook besmeurd met eieren en mayonaise. In december 2018 vertelde Daniel Bar-on nog aan Het Parool gewend te raken aan de vernielingen. ,,Je moet niet buigen voor welke vorm van terrorisme ook,” zei Bar-on toen. ,,Humor helpt je ook hier doorheen.”

Bij de IJmuider Vishandel, gelegen op honderd meter afstand van HaCarmel, is een werknemer zelf even poolshoogte gaan nemen. ,,Er is veel politie, maar ik zie nog niemand in zo’n dik pak lopen van de explosievenopruimingsdienst. Er is weleens vaker gedoe met dat restaurant hè, eerder ook al eens met die ingegooide ramen. Maar hoe dat precies zit weet ik ook niet. De straat is afgezet vanaf de kruising met de Zeilstraat tot de rotonde, dus wij zijn gelukkig gewoon nog te bereiken.”

Volledig scherm Het verdachte pakketje dat voor restaurant HaCarmel werd aangetroffen. © FEDERATIEF JOODS NL Een werknemer van Cycle4You, een fietsenwinkel tegenover HaCarmel, was verrast toen hij terug bij de zaak kwam nadat hij even boodschappen was gaan doen. ,,Opeens zie ik een pakketje, een kartonnen doosje, daar voor de deur en was alles afgezet. De politie verzocht mij om binnen te blijven totdat de straat weer veilig is.”

Volledig scherm Restaurant HaCarmel nadat het voor een derde keer belaagd was. © anp