Verdachte aangehouden in onderzoek naar dood van Groningse Els Slurink in 1997

De 33-jarige klinisch psychologe Slurink werd op 21 maart 1997 dood gevonden in haar benedenwoning aan het Van Brakelplein in de Zeeheldenbuurt in Groningen. Het slachtoffer, dat onderzoek deed naar kindermisbruik, had één steekwond: in haar hart. Tijdens het onderzoek is mannelijk DNA aangetroffen onder een van de nagels van het slachtoffer. In haar achtertuin werden schoenafdrukken van legerkisten gevonden.