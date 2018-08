Verdachte aangehouden in vermissingszaak Nsimire

De man zou Nsimire onderdak hebben geboden in de drieënhalve week dat ze vermist was. Hij wordt verdacht van het onttrekken van een minderjarig kind aan het ouderlijk gezag. Gisteravond werd hij op straat aangehouden en naar het politiebureau gebracht. De politie laat verder weten dat er nog veel onderzoek wordt gedaan. De komende dagen zal nog uitgebreid met Nsimire worden gesproken over de reden van vermissing, waar ze de afgelopen weken is geweest en wat er in die periode exact is gebeurd. ,,Nsimire krijgt daarbij hulp en ondersteuning van deskundigen", aldus de politie. Eerder sprak de politie al het sterke vermoeden uit dat het meisje mogelijk werd geholpen om onvindbaar te blijven.

Tips

Gistermiddag werd Nsimire na een tip op straat aangetroffen door agenten. Doordat er veel geflyerd was op verschillende plekken in Den Haag en Rotterdam, kreeg de politie tientallen tips binnen. Ook op sociale media werd vaak opgeroepen om uit te kijken naar het meisje.



De Haagse tiener was sinds 27 juli vermist. Een dag later werd ze nog gezien, maar daarna verdween ze van de radar. Haar telefoon en ov-chipkaart werden in de eerste dagen daarna nog wel gebruikt. Na een emotionele oproep van haar vader kwam er meer aandacht voor de zaak en zetten bezorgde familieleden en vrijwilligers ook zoek- en flyeracties op.



De familie is dolblij dat Nsimire na wekenlange onzekerheid in goede gezondheid is aangetroffen en hoopt dat ze zo snel mogelijk thuiskomt.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!