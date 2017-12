Verdachte aangehouden voor zware mishandeling dominee in Rhenoy

De 64-jarige dominee Wassenaar werd op 21 november zwaar mishandeld . De predikant werd door haar partner op de vloer van haar eigen kerk in Rhenoy aangetroffen. De vrouw moest met ernstige hoofdwonden in een traumaheli naar het ziekenhuis worden gevlogen. Even daarvoor werd aan de Bommelweg in het dorp Wadenoijen, achttien kilometer verderop, de pianostemmer gereanimeerd na een melding. Al snel werd duidelijk dat beide zaken met elkaar te maken hadden. De pianostemmer en de dominee hadden eerder die dag een afspraak met elkaar. De dominee kon pas ruim een week na de aanval aan de politie vertellen wat er was gebeurd. Volgens de kerkenraad is Wassenaar halfzijdig verlamd geraakt en heeft ze het psychisch heel moeilijk met wat zich heeft afgespeeld. Omdat ook de verdachte tot voor kort niet aanspreekbaar was, kon hij niet worden aangehouden.

Aanval kwam hard aan

Inmiddels is de man dusdanig opgeknapt dat hij in het ziekenhuis kon worden aangehouden. De rechter-commissaris heeft hem in bewaring gesteld. De pianostemmer is overgebracht naar het Penitentiair Ziekenhuis in Scheveningen. Daar zal hij worden verhoord. Op 28 december beslist de rechtbank of hij langer in de cel blijft.



De aanval op de geliefde dominee is in Rhenoy hard aangekomen. Vrijwel het hele dorp kwam kort na de aanval bijeen om haar en haar partner te steunen. Daar werde duidelijke dat het lang niet zeker is of de dominee ooit weer op de kansel kan staan. Ook de pianostemmer is bij zijn buurtgenoten bekend als een 'nette, aardige en behulpzame man.'