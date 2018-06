Verdachte Pinkpop-drama (34) meldde zichzelf bij de politie

Een rechercheteam van 20 man werkt aan de zaak, waarbij vooralsnog uitgegaan wordt van doodslag.



De bestuurder van de witte bestelbus reed na de aanrijding bij de Pinkpop-camping vanochtend om 4.00 uur weg. De politie hield een klopjacht naar de dader en zijn voertuig, maar de man meldde zich uiteindelijk zelf. Toen was hij in Amsterdam. Daar is hij vervolgens aangehouden. Politie en justitie houden rekening met 'alle mogelijke scenario's', dus ook een aanslag, stelde officier van justitie Daniele Weymar. ,,Het is nog te vroeg om over het motief te spreken.''

Uit verhoren moet duidelijk worden of er sprake is geweest van opzet of een ongeval.

Slachtoffers

De vier slachtoffers komen allemaal uit Zuid-Limburg. Een 35-jarige man uit Heerlen is overleden, drie mensen raakten 'zeer zwaargewond': een 30-jarige man uit Landgraaf, een 26-jarige man uit Heerlen en een 23-jarige vrouw uit Heerlen. Zij liggen in zeer kritieke toestand in ziekenhuizen in de regio.

Burgemeester Raymon Vlecken van Landgraaf is erg aangedaan door het drama: ,,Dit is gewoon verschrikkelijk. De hele gemeente is aangeslagen." Hij wenste de nabestaanden en dierbaren van de slachtoffers sterkte. Pinkpop-directeur Jan Smeets oogde gebroken door de gebeurtenissen: ,,Ik ben onvoorstelbaar geschrokken. Dit hadden we al bestempeld als een van de meest succesvolle festivals en dan eindigt het in zo'n drama. Het is de eerste keer dat Pinkpop een dode te betreuren heeft. Dat is echt vreselijk. Zo'n mooi feest dat zo abrupt eindigt."

Om 12.00 uur wordt er in een stadhuis van Landgraaf een persconferentie gehouden. Verslaggever Niels Klaassen is daarbij aanwezig en doet hieronder via Twitter verslag.