Verdachte brief gevonden in ziekenhuis Venray

Meerdere poederbrieven

De afgelopen dagen is al op meerdere plaatsen een poederbrief bezorgd, vorige week nog in het Laurentiusziekenhuis in Roermond. Of er een verband is, blijft vooralsnog onduidelijk. De recherche doet onderzoek naar de herkomst van de brieven.



De meeste poederbrieven werden bezorgd in Amsterdam. In meerdere brieven is het poeder een bestrijdingsmiddel, maar in een hoeveelheid die niet schadelijk is voor de gezondheid. De recherche doet onderzoek naar de herkomst van de brieven en of de achttien incidenten verband met elkaar houden. De coördinatie hiervan ligt in Amsterdam, zei de woordvoerster.