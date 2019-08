Verdachte die neefje (8) mishandelde en dit live op Facebook streamde vandaag voor de rechter

Zoon Femke Halsema in juli gearres­teerd, burgemees­ter geeft uitleg in brief

7:05 De vijftienjarige zoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is vorige maand gearresteerd omdat hij een nepwapen in bezit had en met een vriendje een verlaten woonboot had betreden. Dat schrijft de burgemeester van Amsterdam in een brief aan de inwoners van Amsterdam. Ze roept hier op haar zoon niet publiekelijk te straffe. ,,Mijn zoon is een gewone Amsterdamse jongen die inderdaad een fout heeft begaan die hij moet herstellen. Hij verdient geen extra publieke straf, alleen omdat hij mijn zoon is.”