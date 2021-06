Verdachte doodrijden Tamar (14) krijgt boete omdat hij op telefoon keek

De man die vorig jaar is opgepakt in het onderzoek naar het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken, krijgt een boete opgelegd. Het is niet vast komen te staan dat de Duitser ‘ernstige verkeersfouten kan worden verweten’, aldus het Openbaar Ministerie. De ouders van het meisje beraden zich op eventuele vervolgstappen, laat hun advocaat aan deze site weten.

Tamar verliet in de nacht van 25 juli haar woning na een ruzie over bedtijd. De politie vond haar lichaam later in de berm van de Zeedijk tussen Marken en Monnickendam. Volgens het onderzoek was ze op slag dood.

Telefoon

‘Uit het onderzoek is vast komen te staan dat het meisje door de auto van verdachte is overreden en daardoor is komen te overlijden. Onduidelijk is gebleven hoe zij op de weg terecht is gekomen’, legt het OM uit. Omdat de man ten tijde van het ongeluk op zijn telefoon keek, krijgt hij wel een boete opgelegd. Deze is hoger dan gebruikelijk vanwege de fatale afloop van het ongeval, namelijk 1.500 euro.

De politie kwam uiteindelijk door onder meer camerabeelden de destijds 28-jarige man op het spoor. Hij werd in september opgepakt. De man werd verdacht van het verlaten van de plek van het ongeval, maar mocht het onderzoek in vrijheid afwachten. De man en zijn bijrijder hebben verklaard dat ze op enig moment voelden dat hun auto ergens overheen reed, of door een gat in de weg reed. Er zijn volgens het OM geen aanwijzingen dat de bestuurder heeft kunnen vermoeden dat er sprake was van een ongeval.

Reactie nabestaanden

Advocaat Sébas Diekstra staat de ouders van Tamar bij. Hij laat in een schriftelijke verklaring aan deze site weten dat zijn cliënten gisteren op de hoogte zijn gebracht door de officier van justitie.

,,Wij zullen de komende tijd het strafdossier grondig bestuderen. Dit om na te gaan hoeveel aanleiding er is om verdere vervolging rondom deze doodrijding af te dwingen.’’