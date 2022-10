Verdachte fatale vechtpartij Mallorca moet terug de cel in

Aantal mensen dat overlijdt na een val is in tien jaar tijd verdubbeld

Het aantal ouderen dat overlijdt na een val is de afgelopen tien jaar flink toegenomen. In totaal overleden vorig jaar 5400 mensen na een valongeluk, bijna twee keer zoveel als tien jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral onder mensen die in zorginstellingen wonen is het aantal sterfgevallen na een val toegenomen.

3 oktober