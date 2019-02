Verdachte in Friese wurgzaak: Het was noodweer, ik voelde een touw om mijn nek

Het lichaam van Boschma werd in diens woning in Heeg aangetroffen. Hij was gewurgd met een touw. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat uit van doodslag en afpersing. De toenmalige schoonzoon (28) van de verdachte zat in financiële problemen. De verdachte wilde die oplossen door naar Boschma te gaan, een familielid van zijn schoonzoon, en hem te vragen om geld.

Worsteling

Toen dit was gelukt, kreeg hij bij de voordeur een duw in de rug, verklaarde hij in een volle rechtszaal. Er volgde een worsteling, ,,Ik voelde ineens een touw om mijn nek.’’ Het vervolg kan hij zich naar eigen zeggen niet herinneren. ,,Iets heeft mij overgenomen. Ik was in doodsangst’’, aldus de verdachte. ,,Maar uiteindelijk hebt u het touw bij hem aangetrokken’’ , hield de rechter hem voor. ,,Ja’’, antwoordde de man.

17.000 euro overgemaakt

Toen de verdachte in de woning was, werd 17.000 euro overgemaakt via de computer van de accountant naar de schoonzoon. Een paar minuten later is een e-mail verstuurd naar de schoonzoon. Daarin staat dat de schoonzoon nog geld tegoed had uit de erfenis van zijn vader. Boschma beheerde die nalatenschap.



De helft van het bedrag was voor de verdachte, aldus de e-mail. De ex-schoonzoon woonde een tijd bij verdachte in huis. De helft was voor kost en inwoning, staat in de e-mail.



Onderzoek heeft uitgewezen dat de mail niet is geschreven op een voor Boschma gebruikelijke manier. De muis werd links van de computer aangetroffen. De verdachte is linkshandig, Boschma rechtshandig. De verdachte ontkent dat hij de computer heeft aangeraakt.