Verdachte in zaak overleden Dean (4) mogelijk zaterdag al in Koudekerke, politie onderzoekt woning

Update/VideoDe 34-jarige Belg Dave De K. wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van de 4-jarige Dean, meldt de politie. Momenteel heeft het onderzoek zich gericht op een woning in Koudekerke, waar De K. zaterdag al in de buurt is gezien. Gisteren werd het lichaam van Dean aangetroffen op het voormalige werkeiland Neeltje Jans, halverwege de Oosterscheldekering in Zeeland.

De Zeeuws-Vlaamse vriendin van Dave De K. maakt nu ook deel uit van het onderzoek, zo meldt HLN. Ze was onder invloed van alcohol toen ze werd aangehouden in haar woonplaats Sint-Gillis-Waas waar ze met De K. woonde.

De Nederlandse politie heeft een rechercheteam geformeerd met twintig politiemensen. Het onderzoek richt zich op hetgeen de verdachten in Nederland hebben gedaan. Daarbij proberen de rechercheurs te reconstrueren waar zij geweest zijn en eventueel verbleven hebben. De Belgische speurders zetten in België ook het onderzoek voort, waarbij zij eveneens personen verhoren.

Het onderzoek in de zaak richt zich verder op een woning in Koudekerke in Zeeland. Het gaat om een adres dat de verdachte heeft bezocht. De bewoner is door de politie gehoord maar wordt niet verdacht. Het pand is verzegeld. Het gaat om een woongedeelte naast en boven een oud café. Zaterdag is De K. al in het dorp gesignaleerd maar of hij er ook heeft overnacht is onduidelijk. Dean hebben buurtbewoners niet gezien.

Volledig scherm Een traumabeertje van de politie bij de afzetting bij Neeltje Jans in Zeeland waar een levenloos lichaam van een kind is gevonden.

Het plaats delict

Het levenloze lichaam, vermoedelijk van het vermiste Belgische jongetje Dean (4), dat maandagavond rond 22.00 uur werd gevonden, lag bij een afgelegen parkeerplek. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Deze parkeerplaats bij Neeltje Jans in Zeeland is maar via een weg te bereiken. Bij de Faelweg was rond 21.45 uur een politieafzetting gemaakt.

Naast een surveillance-eenheid kwamen ook de tactische en de technische recherche ter plekke. ,,De moeder van het kindje is door de Belgische politie op de hoogte gebracht van het slechte nieuws”, laat een politiewoordvoerder weten. ,,De locatie op Neeltje Jans beschouwen wij nu als een plaats-delict. Er wordt nu forensisch onderzoek gedaan om te achterhalen wat er precies met het kindje gebeurd is.”

Dean werd gevonden na een grote zoekactie in de omgeving van Vrouwenpolder, waarbij onder meer een politiehelikopter werd ingezet. Eerder gisteren werd een Amber Alert verstuurd vanwege de vermissing van de 4-jarige jongen. ‘We bedanken iedereen voor de hulp en leven mee met de familie’, aldus een bericht op Twitter na de vondst van het lichaam.

Arrestatie

Zeeuws-Vlaamse wilde vriend beschermen Ook de Zeeuws-Vlaamse vriendin van Dave, woonachtig in België, zit nu vast. Uit de verklaringen van haar zou blijken dat ze haar partner wilde beschermen. Bepaalde informatie zou ze niet hebben gedeeld met de politie. De vriendin van De K. kan onder meer schuldig verzuim ten laste gelegd worden. Cruciaal is daarbij onder meer het precieze tijdstip van overlijden van Dean. ,,Ze heeft De K. willen beschermen omdat ze schrik had dat hij opnieuw achter de tralies zou vliegen”, verklaart de oma van Dean tegen Belgische krant HLN. ,,Ze heeft aan mij ook toegegeven dat ze niet alles verteld heeft. Hij zou haar tijdens een ruzie naar de keel gegrepen hebben. De voorbije week waren er al meermaals spanningen, daarbij vielen ook klappen.” Eerder op de dag werd een 34-jarige Belg aangehouden, die het jongetje had ontvoerd uit de Belgische plaats Sint-Niklaas. De man werd gearresteerd in het dorp Meerkerk in de provincie Utrecht. Het gaat om Dave De K., een bekende van de politie die eerder is veroordeeld voor een fatale kindermishandeling. De K. zal vermoedelijk voorlopig in Nederland blijven en door Nederlandse rechercheurs verhoord worden. Pas in een later stadium zal het Belgische gerecht de overlevering vragen via het Europees aanhoudingsbevel. Ook de Nederlandse vriendin van De K. is inmiddels opgepakt omdat ze gelogen zou hebben om haar partner te beschermen.



Het eerdere verhoor van de verdachte leidde niet direct tot het vaststellen van de verblijfplaats van het kind. Er werd daarom in de middag een Amber Alert verzonden, een landelijk waarschuwingsbericht dat wordt uitgestuurd wanneer de politie vreest voor het leven van een ontvoerd of vermist kind. Een Amber Alert wordt een à twee keer per jaar ingezet en wordt getoond op matrixborden en digitale schermen bij treinstations, op bus- en metrohaltes, boven snelwegen en via digitale schermen op vliegvelden, bij winkels en tankstations.

Vluchtauto

De Belgische oppas en het jongetje werden voor het laatst samen gezien op woensdag 12 januari. Gistermiddag werd de auto van de man, een grijze Peugeot, gevonden bij een autosloperij in Gorinchem in Zuid-Holland, waardoor de politie begon te zoeken in het zuiden van Nederland.

Hulpdiensten Gorinchem hebben beelden vrijgegeven van de auto, die door hem achtergelaten bij een autosloperij in Gorinchem. Op deze plek wilde hij zijn auto laten slopen. Het demontagebedrijf had in eerste instantie niets in de gaten dat het hier om een mogelijk misdrijf kon gaan, meldt de politie, omdat het een oudere auto betrof en er dagelijks mensen langskomen om hun auto in te leveren. De politie heeft de auto meegenomen voor onderzoek.

Emotionele oproep

Elke Verberckmoes (39), de moeder van de jongen, deed eerder op de dag een emotionele oproep aan De K. om haar zoontje veilig terug te brengen. ,,Ik probeer me sterk te houden, maar ik sta eigenlijk doodsangsten uit. Het enige dat ik nu wil is herenigd worden met mijn kleine oogappel. Zet hem eventueel aan de deur en rij dan weg, maar breng mijn zoontje naar huis.”



Ze begrijpt niet waarom De K. er met haar zoontje vandoor is gegaan. ,,Hij is het afgelopen jaar een steunpilaar geweest voor mij. Ik ben een bewust ongehuwde moeder van twee kinderen, maar sukkel sinds een tijdje met een depressie. Tijdens mijn behandeling leerde ik de vriendin van Dave kennen en vervolgens ook Dave zelf. We konden het goed met elkaar vinden en spraken bijna dagelijks. Elke woensdag ontfermden ze zich over mijn twee kinderen, zodat mijn eigen moeder wat ontlast kon worden. Met Dean had Dave de beste band.”



Eerder ernstig incident

In 2008 was De K. al groot in het nieuws in België. In de woning van zijn toenmalige vriendin in Weelde mishandelde hij haar 2-jarige zoontje Miguel zo erg dat de peuter in het ziekenhuis overleed. Miguel - niet zijn kind - werd door hem tegen de spijlen van zijn bedje gegooid, kreeg een klap met de stofzuigerslang op het hoofd en viel van de trap nadat De K. tegen hem aan was gelopen.



De man sprak van ‘ongelukjes’ en voerde aan dat hij onder invloed was geweest van speed, cannabis en medicijnen. De rechtbank in Turnhout veroordeelde hem in februari 2010 tot tien jaar cel voor ‘onmenselijke handelingen met de dood tot gevolg’.

Quote Hij is gestoord. Als iets hem niet zint, reageert hij zich op een sadisti­sche manier af.

‘Hij is gestoord’

Psychiaters schetsen tijdens de rechtszaak een weinig fraai beeld van De K. Hij werd omschreven als ‘een psychopaat met een sadistische ingesteldheid’. ,,Hij is gestoord. Als iets hem niet zint, reageert hij zich op een sadistische manier af. Als hij binnen een relatie voelt dat de ander hem tegenspreekt en niet volgzaam is, reageert hij zich af door bijvoorbeeld een kind van de trap te gooien of in een bad met koud water te zetten.”

Toch was er voor De K. na zijn veroordeling geen plaats in een psychiatrische instelling, aldus de Belgische Justitieminister Vincent Van Quickenborne op de Belgische nieuwszender Radio 1, hoewel de gevangenis daar wel op aandrong. De K. zat volgens de minister zijn straf helemaal uit en kon daardoor, eenmaal vrij man, niet meer in de gaten worden gehouden. België kent pas tien jaar een vorm van tbs. Er is nog veel te weinig psychiatrische zorg voor ‘mensen met een zeer zware criminele achtergrond’, vindt Van Quickenborne. Die worden nu nog ‘vaak gewoon geweigerd’.

De moeder van Miguel reageerde geschokt toen ze hoorde dat De K. opnieuw in verband wordt gebracht met een ernstig incident rond een kind. ,,Mijn zoontje is er niet meer. Hopelijk overleeft dit kindje het wel. Ik kan me inbeelden hoe de moeder zich nu moet voelen”, zei ze eerder.



Niet op de hoogte

De moeder van Dean zei dat ze wist dat De K. in de gevangenis had gezeten, maar niet voor welke strafbare feiten. ,,Dat heb ik pas vernomen. Na de verspreiding van het opsporingsbericht kreeg ik verschillende nieuwsartikelen doorgestuurd over zijn verleden. Ik was geschokt toen ik dit allemaal las. Ik zou hem nooit mijn kinderen hebben toevertrouwd als ik dit had geweten. Er waren ook nooit signalen dat ik aan zijn oprechtheid moest twijfelen. Pas nu word ik geconfronteerd met al die verhalen.”



,,Veel liet hij niet los over vroeger”, voegde de moeder toe. ,,Hij vertelde enkel dat hij tien jaar lang onschuldig in de gevangenis had gezeten. Hij worstelde ook met heel wat trauma’s als gevolg hiervan en was van plan om in therapie te gaan. Nooit kreeg ik het gevoel dat hij zaken verzweeg.”

