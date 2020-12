Verdachte moeder van overleden Sharleyne (8): ‘Ik had die avond tien bier gedronken'

Hoger beroep van startMoeder Hélène J. van de in 2015 overleden Sharleyne noemt een belastende verklaring van haar bovenbuurman ‘dubieus’. Hélène, die vandaag opnieuw terechtstaat voor de vreselijke dood van haar dochter in 2015, is vanmorgen in het gerechtshof in Leeuwarden geconfronteerd met de verklaring van die buurman.

Die had in de nacht van het drama stemmen gehoord in de woning onder hem en een hele harde bons, terwijl moeder Hélène (41) altijd heeft verklaard dat ze lag te slapen vlak voordat ze ontdekte dat haar dochter van tien hoog naar beneden was gestort.

De 8-jarige Sharleyne kwam in juni 2015 in Hoogeveen op vreselijke wijze om het leven toen ze van de flat waar ze woonde van tien hoog naar beneden viel, midden in de nacht. Sharleyne was alleen met haar moeder. Moeder Hélène J. werd in 2018 vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Moord, zelfmoord zelfs, een ongeluk, slaapwandelen, geen enkel scenario kon helemaal worden uitgesloten.

Maar het Openbaar Ministerie denkt dat Hélène J. haar dochter heeft gewurgd en naar beneden heeft gegooid. De 41-jarige vrouw gedroeg zich raar in de minuten na de dood van Sharleyne. Ze ging eerst naar een vriend op de tweede verdieping en daarna naar haar auto.

Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep en dat is vandaag van start gegaan. Moeder Hélène J. wordt grondig ondervraagd door de voorzitter van het gerechtshof. Moeder houdt zich tot nu toe vast aan het verhaal dat ze al jaren vertelt: dat ze wakker werd van de tocht, dat ze Sharleyne ging zoeken en dat ze toen ontdekte dat het meisje naar beneden was gestort.

Betrouwbaar

Hélène werd vanmorgen geconfronteerd met de verklaring van haar bovenbuurman. Die zei in 2015 al tegen agenten dat hij stemmen had gehoord, een harde bons én een geluid ‘alsof er iets over de reling werd gegooid'. Die verklaring raakte destijds echter zoek en werd tijdens de eerdere rechtszaak niet meegenomen als bewijs. Maar zoals deze site gisteren al meldde, is de verklaring van de buurman opnieuw onderzocht en wordt deze door experts als betrouwbaar gezien.

Hélène J. noemde de verklaring dubieus en zei vanmorgen dat ze niet snapt waar de buurman boven haar het vandaan heeft. ,,Een harde bons zou ik toch gemerkt moeten hebben en ik heb 's nachts geen gesprek gehad met Sharleyne.” De buurman heeft verklaard dat de bons zo hard was dat hij lag te trillen in zijn bed. De flatwoningen in gebouw De Arend zijn erg gehorig.

Hélène werd ook geconfronteerd met de opmerkingen van haar eigen ouders, heel kort na het drama. Die zouden toen in eerste reactie hebben gezegd: ‘Hoe kan onze dochter dit doen’? Hélène had daar vanmorgen geen antwoord op, behalve: ‘Ik heb dat nooit meegekregen’. Haar ouders hebben Hélène daarna overigens altijd verdedigd. Hélènes vader is inmiddels overleden.

Tien bier

Sharleynes ouders waren in een vechtscheiding verwikkeld. Ook Jeugdzorg hield de situatie rond het meisje destijds al in de gaten. Moeder Hélène had een alcoholprobleem. Ze vertelde vanmorgen ook dat ze, voordat ze die nacht ging slapen, tien bier had gedronken. ,,Tien flesjes. Op de nuchtere maag. Van de stress.” Ze was bezig geweest met mails aan Jeugdzorg. ,,Dat roept frustraties op en alcohol dempt die frustraties een beetje.”

Volledig scherm Moeder Hélène J. © ANP

