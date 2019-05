Verdachte moord Miranda Zitman werkte als beveiliger in kliniek van Michael P.

Drie weken geleden werden stoffelijke resten van het lichaam van Zitman gevonden in de tuin van haar woning in Soest. Een romp die in januari werd ontdekt in een koffer in het water van de Zuider IJdijk in Amsterdam, bleek bovendien van de sinds eind december vermiste Soestse te zijn.

Nu blijkt uit onderzoek van het AD dat B. op dat moment werkzaam was bij Met WA, een beveiligingsbedrijf dat voortkomt uit Altrecht, een grote GGZ-instelling in de regio Utrecht. Bart B. kwam in augustus 2017 in dienst bij het bedrijf, bevestigt een woordvoerder van Met WA. Hij werd als beveiliger ingezet op de post van receptionist, en werkte in die hoedanigheid onder meer in de kliniek waar Michael P., de moordenaar van Anne Faber, verbleef. In de forensisch psychiatrische kliniek verbleven op dat moment personen die veroordeeld waren voor een (zwaar) strafbaar feit en behandeling nodig hebben voor een geestesziekte. Ook was hij werkzaam in het Willem Arntsz Huis in Utrecht. Hier verblijven veel zware psychiatrische patiënten die een gevaar vormen voor zich zelf en voor de samenleving.

Flamboyant

Na een jaar als beveiliger te hebben gewerkt maakt Bart B. promotie binnen Met WA. Hij wordt door collega’s als intelligent en flamboyant omgeschreven. Hij zou als beveiliger onder zijn niveau hebben gewerkt. In september 2018 werd hij leidinggevende van alle teammanagers in de regio Utrecht. Een woordvoerder van Met WA benadrukt dat op het moment dat duidelijk werd dat B. als verdachte werd aangehouden, hij direct op non-actief is gesteld. ,,Bovendien is hij vooraf gescreend en was hij in het bezit van een grijze pas (legitimatiebewijs voor beveiligers). Meer kun je ook niet doen. Ook is het belangrijk om te zeggen dat dit vooral in zijn privétijd is gebeurd en losstaat van zijn werkzaamheden.”

Collega’s van B. zijn inmiddels door de recherche verhoord. Hen is gevraagd of zij vreemd gedrag van B. hebben waargenomen in de periode rondom de verdwijning van Zitman. ,,Zoals ik heb begrepen is het nieuws van zijn aanhouding ingeslagen hier als een bom. Iedereen was totaal verbijsterd, en niemand had dit zien aankomen,” zegt de woordvoerder van Met WA. Het OM wil inhoudelijk niets kwijt over de zaak. ,,Wij doen nooit mededelingen over de achtergrond van een verdachte.” Volgens het OM is het onderzoek naar de moord nog in volle gang. ,,Er is nog heel veel dat goed moet worden uitgezocht.” Vrienden van Zitman vertelden het AD onlangs dat het niet goed ging tussen haar en B.