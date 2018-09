Verdachte schietpartij Best overleden in gevangenis

Verpleeg­kun­di­ge Tommie: 'Ik krabbel vaker paraafje dan Justin Bieber handteke­nin­gen zet'

20:08 ,,Ik ga toch geen mensen wassen?" zei Tommie Niessen (27) toen zijn moeder hem voorstelde in de zorg te gaan werken nadat hij met school was gestopt. De Helmonder is een van de weinige mannen die in de thuiszorg werkt. Hij schreef er een boek over: Tommie in de zorg.