Verdachte schietpartij salsafeest is 39-jarige man uit Eindhoven

De schutter is vrijdag opgepakt en blijft nog zeker twee weken in voorarrest. Hij mag geen contact hebben met de buitenwereld en ook justitie noch zijn advocaat mogen iets over hem of de zaak vertellen. Zo is nog niet bekend hoe de verdachte in beeld kwam of waar hij is opgepakt. ,,Het enige dat we kunnen zeggen is dat wij denken dat we de goede man te pakken hebben", zo reageert het OM.