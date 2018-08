Verdachte steekpartij Amsterdam CS is 19-jarige Afghaan

Water alleen voor honden? Tilburgse schoolkin­de­ren toch van de limonade af

16:09 'Water is voor honden', daar blijft hij bij. Maar de Tilburger die vorig jaar in opstand kwam omdat zijn kinderen op de Don Sartoschool alleen nog water kregen in de pauze, is een stuk milder geworden. De discussie op de school is, net als op veel andere scholen in Nederland, inmiddels gesmoord. Zeker de laatste tijd is er steeds meer begrip voor gezonde voeding op scholen, zo ervaart het Voedingscentrum.