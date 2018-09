Verdachte steekpartij Amsterdam had een terroristisch motief

video + updateDe man die ervan wordt verdacht gisteren twee Amerikaanse toeristen met een mes te hebben gestoken op Amsterdam CS had een terroristisch motief. Dat meldt de gemeente Amsterdam. De verdachte is een 19-jarige Afghaan met een Duitse verblijfsvergunning.

Het terroristische motief is volgens de gemeente gebleken uit de eerste verklaringen van Jawed S. Hij werd kort na zijn daad neergeschoten en raakte niet levensgevaarlijk gewond. De Amsterdamse politie bevestigt het bericht over het terroristische motief. Ze gaat ervan uit dat S. helemaal alleen handelde.

Willekeurige slachtoffers

De 19-jarige verdachte, die net als de slachtoffers ook nog in het ziekenhuis ligt, wordt met een tolk gehoord. Volgens de politie koos de verdachte zijn slachtoffers willekeurig en hadden het evengoed andere mensen kunnen zijn. Aanstaande maandag wordt de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij zit in beperking, wat inhoudt dat hij enkel contact mag hebben mijn zijn advocaat.

De Amsterdamse driehoek heeft gekeken of het nodig is om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad. Daarvoor is op dit moment geen aanleiding, zo is het oordeel. Hierover is ook nauw contact met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Duitse politie

Het onderzoek is nog in volle gang om zijn motief in beeld te brengen. Hierbij is intensief contact met de Duitse autoriteiten. Inmiddels heeft de Duitse politie op verzoek van de Nederlandse justitie huiszoeking verricht in de woning van de verdachte in Duitsland. Daarbij zijn meerdere gegevensdragers in beslag genomen die zullen worden onderzocht.

De politie maakt niet bekend in welke Duitse stad de huiszoeking heeft plaatsgevonden.

Veiligheidsmaatregelen

Rutte

Premier Rutte spreekt in een reactie van een 'laffe daad' die volgens hem laat zien 'hoe belangrijk het is dat we alert zijn en blijven.' Zijn gedachten zijn bij de twee zwaargewonde, Amerikaanse slachtoffers. Rutte spreekt daarnaast zijn ,,diepste respect'' uit voor de agenten en NS-medewerkers die volgens hem ,,adequaat hebben gereageerd in een noodsituatie.''

Rutte laat verder weten dat de minister van Justitie en Veiligheid en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in nauw contact staan met burgemeester Femke Halsema en met politie en Openbaar Ministerie in de hoofdstad.

Theo van Gogh

Het is voor het eerst sinds de moord op Theo van Gogh in 2004 dat Nederland het toneel is van een terreurdaad.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid verklaarde eerder vandaag dat 'alle scenario's' open werden gehouden, 'waaronder een terroristisch motief'.

Ambassadeur

De Amerikaanse ambassadeur in Nederland maakte vanmorgen bekend dat de twee slachtoffers van de steekpartij Amerikanen zijn die een bezoek aan Nederland brachten. Pete Hoekstra staat naar eigen zeggen in contact met beide Amerikanen die zwaargewond in het ziekenhuis liggen en met hun families. Hij wenst hen een spoedig herstel toe.

De Amerikaanse ambassade zegt nauw samen te werken met de gemeente Amsterdam en andere autoriteiten "om de feiten te achterhalen wat er daadwerkelijk is gebeurd''. Daarbij zal assistentie worden verleend, "met als altijd onze voornaamste prioriteit gericht op de veiligheid en het welzijn van Amerikaanse burgers in het land''.

Hoekstra dankt tevens politie en hulpdiensten voor hun effectieve en moedige optreden bij het aanhouden van de verdachte en het bieden van medische zorg.

Bebloede hand

Een jongen met een bebloede hand kwam volgens Richard Snelders, eigenaar van een bloemenzaak op CS, zijn winkel in. Hij was waarschijnlijk neergestoken. In de hal zag Snelders nog een bebloede man liggen.

Quote De hal was heel snel leeg, iedereen rende weg. Ik dacht meteen aan terreur Eigenaar bloemenzaak Richard Snelders

Even verderop voor de Hema lag volgens Snelders de waarschijnlijk neergeschoten dader. Hij werd onder schot gehouden, terwijl de agenten 'liggen blijven' schreeuwden. Snelders spreekt van een paniekerige situatie. ,,De hal was heel snel leeg, iedereen rende weg. Ik dacht meteen aan terreur.''

Volgens een woordvoerder van de politie liep de man in de westbuis van het CS. ,,Er is op enig moment tumult ontstaan. Daarbij heeft deze man twee mensen gestoken. Vervolgens liep hij weg, met het mes in zijn hand. De politiemensen hebben hem daarop neergeschoten."

Quote Hij liep weg, met het mes in zijn hand Politiewoordvoerder over de 19-jarige vermoedelijke dader

Rijksrecherche

De Rijksrecherche doet, zoals gebruikelijk, onderzoek naar het schieten door de politieagent. De rugzak die de neergeschoten man bij zich had, is onderzocht. Daar bleken verder géén verdachte spullen in te zitten.

Burgemeester Femke Halsema is na het incident naar het Centraal Station gegaan om te spreken met NS-medewerkers, winkelpersoneel en ondernemers. Na de steekpartij werd het station ontruimd en was het treinverkeer van- en naar Amsterdam Centraal urenlang ontregeld.

Malek F.

In mei stak een 31-jarige Syriër in Den Haag drie mensen neer. Van die daad is het nog steeds niet helemaal duidelijk of het om terreur of om een verward persoon ging. Malek F., die 5 mei zomaar drie mensen neerstak in Den Haag, komt uit een gezin dat één voor één vluchtte uit Syrië. Na de dood van zijn vader werd hij paranoïde en raakte aan de drugs.