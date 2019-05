Verdachte van dodelijke schietpartij Amsterdam was vrij in afwachting strafzaak

Luntungan kent veel twintigers uit de Bijlmer die gelieerd zijn aan, of inmiddels in de cel zitten voor, serieuze geweldsmisdrijven. De recherche is ervan overtuigd dat hij degene is die rond 4.20 uur de Almeerder Orpheo Gefferie neerschoot in parkeergarage The Bank Rembrandtplein in de Amstelstraat. Gefferie overleed niet veel later.