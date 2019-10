Verdachte van dood moeder en baby in Diemen is net gestopte pensioendeskundige

UpdateDe 48-jarige man die vastzit voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van een vrouw en een kind in Diemen, is pensioendeskundige Dennis van E. De lichamen van de vrouw en de baby werden vrijdag gevonden in een woning aan de Martin Luther Kinglaan, zo maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend. Van E. was sinds ongeveer twee jaar gestopt met werken ‘omdat hij genoeg had verdiend’, bevestigt zijn directe buurman. ,,Hij wilde een paar jaar niet werken.”

De politie onderzoekt nog of sprake is van een misdrijf, maar Van E., de huurder van het huis, is op de dag van de vondst aangehouden. Buurman Leo Barbiers kende Van E. redelijk goed. De 48-jarige financieel deskundige woonde al jaren op het adres aan de Martin Luther Kinglaan, maar volgens Barbiers woonde de vrouw met de baby er nog maar net. ,,En dat er een baby in het huis was, wist ik helemaal niet. Die hebben wij nog nooit gezien. De vrouw zagen we pas sinds enkele weken, maar we hadden de indruk dat ze er was gaan wonen. Volgens mij was ze Zuid-Amerikaans of zoiets. Als ik Dennis wel eens hoorde bellen, sprak hij vaak eerst in het Nederlands en ging dan over in het Papiaments.”

Buren omschrijven Van E. als een ‘bodybuilder’ of een ‘sportschooljongen'. Maar van ruzie of problemen hebben ze nooit gehoord. Van E. ging zijn eigen gang en gedroeg zich vriendelijk tegenover de buren in de galerijflat.

Dennis van E. werkte volgens zijn Linkedin bij financieel adviesbureau Mercer en zakenbank J.P. Morgan. Als werknemer van Mercer verscheen hij zelfs wel eens op televisie als pensioendeskundige bij RTL Z. In verschillende financiële media werd hij tot enkele jaren geleden vaak aangehaald als deskundige op het gebied van pensioenen. Ook mocht hij een keer uitgebreid vertellen over zijn grote passie: vissen op snoekbaars.

Het is niet bekend wat precies de relatie was tussen Van E. en de slachtoffers en of zij in het huis woonden. Aanvankelijk ging de politie nog niet uit van een misdrijf, maar inmiddels zijn er sterke aanwijzingen dat er meer aan de hand is. Dat leidde ertoe dat de rechter-commissaris heeft besloten dat Van E. nog twee weken langer vast blijft zitten.

De slachtoffers zijn een moeder en een pasgeboren baby. De verdachte zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

‘Ontzettend tragisch’

Overbuurvrouw Sylvia, die al meer dan vijftien jaar in de straat woont, dacht vrijdag aanvankelijk aan een hennepkwekerij. ,,Dat is hier weleens vaker voorgevallen. Er stond hier ook een enorme container voor de deur en er was veel actie gaande rondom het appartementencomplex, dus ik dacht dat ze bezig waren met een inval. Nu blijkt het dus een familiedrama te zijn. Een vrouw en een jonge baby, wat ontzettend tragisch.”

De buurtbewoonster verbaast zich over het feit dat de aangehouden man een huurder van het pand is, zoals het OM stelt. ,,Dat kan bijna niet, want dit zijn allemaal koopflats. Wellicht is de woning via Airbnb verhuurd, dat zou wel kunnen.”

De Martin Luther Kinglaan, waar het drama zich heeft voltrokken, is doorgaans een hele rustige straat, weet Sylvia. ,,Hier gebeurt eigenlijk nooit wat. Vandaar dat ik er nu zo van schrik. Je vraagt je af wat er in hemelsnaam gebeurd is. Een vrouw en een kindje overleden, echt afschuwelijk. Wat een drama.”