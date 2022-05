Verdachte van dubbele gezinsmoord Geldermalsen overleden in Duits ziekenhuis

De verdachte in de zaak Geldermalsen is zondag overleden. Dat meldt het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. Joost M. (40) werd dinsdag opgepakt in Duitsland en zat daar ook vast, maar werd donderdagochtend in zijn cel gevonden nadat hij had geprobeerd zich van het leven te beroven . Hij lag nadien in kritieke toestand in het ziekenhuis.

M. werd verdacht van een dubbele moord op zijn vrouw Anna (38) en zoon Dani (6) en van brandstichting. Hulpdiensten troffen de vrouw en zoon maandagochtend aan nadat er brand was uitgebroken op hun thuisadres aan de Emmalaan in Geldermalsen.

‘Door zijn overlijden is strafvervolging ten aanzien van de man niet meer mogelijk‘, legt het OM uit in een bericht, ‘maar het strafrechtelijk onderzoek door de politie naar het incident in Geldermalsen zal echter nog enige tijd doorlopen.’ Daar doet het OM geen verdere mededelingen over, ‘gelet op het onderzoeksbelang'.

Vragen of gedachten over zelfdoding? Bel 113 of gratis 0800-0113, of ga naar www.113.nl.

‘Geen veiligheidsrisico’

Eerder deze week werd duidelijk dat M. in de gevangenis niet onder suïcidetoezicht stond en ook geen veiligheidsrisico vormde. Dat zei Uwe Nelle-Cornelsen, de directeur van de Penitentiaire Inrichting in Bielefeld waar M. vast zat in afwachting van zijn overlevering aan Nederland. Ook wist de gevangenis niet waarvan M. werd verdacht.

De politie riep eerder deze week op uit te kijken naar de Renault waarmee M. was gevlucht. Hij werd maandagavond aangehouden bij Paderborn, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.



Duitse douanebeambten kregen hem bij toeval in het oog voor een routinecontrole. Bij het zien van de wagen van de douaniers ging hij er echter vandoor.

Na een achtervolging werd de man toch langs de kant gezet, waarna voor de douaniers duidelijk werd dat er een Europees arrestatiebevel tegen M. was uitgevaardigd vanwege het drama in Geldermalsen.

Onderzoek naar suïcidepoging

Na te zijn voorgeleid voor de rechtbank in Paderborn, moest hij weer de cel in in afwachting van zijn overlevering aan Nederland. ,,Wij kunnen in dit stadium geen mededelingen doen over de precieze omstandigheden waaronder de zelfmoordpoging van verdachte heeft plaatsgevonden in een Duitse cel en hoe dit heeft kunnen gebeuren”, aldus het OM Oost-Nederland. ,,Vanzelfsprekend is dit voorwerp van onderzoek.”

Erehaag voor slachtoffers

De uitvaart van slachtoffers Anna en Dani heeft maandagmiddag in besloten kring plaats in Tiel. Voorafgaand aan de plechtigheid vormen leerlingen van Dani’s basisschool de Morgenster in Geldermalsen een erehaag op de Glorie van Holland, waar de school aan ligt, en de Notarisappel. De familie laat weten dat iedereen maandag vanaf 14.45 uur in de gelegenheid wordt gesteld aan te sluiten bij de erehaag.

Daar zal de rouwstoet om 15.15 uur stapvoets voorbij trekken. De crematie van Anna en Dani vindt daarna in besloten kring plaats.