Verdachte van moord op Els Slurink in 1997 met veel machtsvertoon klemgereden

Verdachte aangehou­den in onderzoek naar dood van Groningse Els Slurink in 1997

5 februari De politie heeft vandaag een 44-jarige verdachte aangehouden in de zaak rond de dood van Els Slurink, die in 1997 in Groningen levenloos werd aangetroffen in haar woning. De aangehouden man staat ingeschreven in Geldrop, laat de politie weten. De verdachte zit in alle beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.