Verdachte van steekpartij voor Arnhemse school is 16-jarige Arnhemmer

Grootscha­lig onderzoek naar nieuw fenomeen in Nederland: dodelijke 3D-geprinte vuurwapens

23 september Opsporingsdiensten zijn een grootschalig onderzoek begonnen naar een nieuw fenomeen in Nederland: dodelijke 3D-geprinte vuurwapens. Vorige maand nog heeft de Rotterdamse politie een 30-jarige man aangehouden die in het bezit bleek van een zelfgemaakt pistool. Voor zover bekend zijn inmiddels vijf zelf gefabriceerde pistolen ontdekt in Nederland.